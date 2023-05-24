Стивенсон – о Хейни: «Я бы не хотел, чтобы публика думала, будто бы этот чувак избил меня. Это будет преследовать его до конца карьеры»

Теги Василий Ломаченко бокс Шакур Стивенсон Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон считает, что Дэвин Хейни должен дать реванш Василию Ломаченко.

«Если бы я был на его месте, то точно бы повторил поединок. Я бы не хотел, чтобы публика думала, будто бы этот чувак избил меня. Это будет преследовать его до конца карьеры», – процитировал в соцсетях серебряного призера Олимпийских игр Шакура Стивенсона журналист Майкл Бенсон.

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2 комментария

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Azamat Abdukadyroff
Ну Хейни знает что проиграл, по этому он не согласиться на реванш
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