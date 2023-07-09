Стивенсон – Ломаченко: «Пришло время устроить шахматную партию высшего уровня»

Шакур Стивенсон бросил вызов Василию Ломаченко.

«Василий Ломаченко, ничего, кроме уважения. Ты чемпион, который полностью заслужил свои пояса. Я надеюсь, что ты восстановился и все хорошо. Думаю, пришло время устроить шахматную партию высшего уровня. Я готов к большому бою, чемпион, давай сделаем это», – написал в соцсетях серебряный призер Олимпийских игр Шакур Стивенсон.

Шакур Стивенсон – о поражении Ломаченко: «Василий выиграл бой, он должен быть чемпионом»

Хейни – Стивенсону: «Если захочешь драться, то скажи об этом своему промоутеру. А до тех пор... слезь с моего члена»