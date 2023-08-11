Кроуфорду неинтересен бой с Дэвисом: «Без негатива к Танку, но мы на разных уровнях»

Теренс Кроуфорд заявил, что не заинтересован в бою с Джервонтой Дэвисом.

«Без негатива к Танку, но мы на разных уровнях. Если он считает, что может нокаутировать , то ему следует думать о другом.

Я бы остался в полусреднем весе для него, это большой денежный бой. Но никто мне не заплатит по заслугам. Рост Дэвиса – 1,66 м, он маленький парень», – сказал абсолютный чемпион мира в весовой категории до 67 кг Теренс Кроуфорд.

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