Кроуфорду неинтересен бой с Дэвисом: «Без негатива к Танку, но мы на разных уровнях»

Теги Теренс Кроуфорд бокс Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд заявил, что не заинтересован в бою с Джервонтой Дэвисом.

«Без негатива к Танку, но мы на разных уровнях. Если он считает, что может нокаутировать Теренса Кроуфорда, то ему следует думать о другом.

Я бы остался в полусреднем весе для него, это большой денежный бой. Но никто мне не заплатит по заслугам. Рост Дэвиса – 1,66 м, он маленький парень», – сказал абсолютный чемпион мира в весовой категории до 67 кг Теренс Кроуфорд.

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1 комментарий

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edgarok
Ждем анонс боя
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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