Теренс Кроуфорд: «Мне 36 лет. Не думаю, что еще долго буду боксировать»
Теренс Кроуфорд заявил, что планирует скоро завершить карьеру.
«Мне скоро исполнится 36 лет, так что не думаю, что еще долго буду боксировать. Я делаю это уже давно. Всегда говорил, что уйду из бокса раньше, чем позволю боксу от меня избавиться», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
На счету Кроуфорда 40 побед (31 нокаутом) и ни одного поражения.
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