Теренс Кроуфорд: «Мне 36 лет. Не думаю, что еще долго буду боксировать»

Теги Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд заявил, что планирует скоро завершить карьеру.

«Мне скоро исполнится 36 лет, так что не думаю, что еще долго буду боксировать. Я делаю это уже давно. Всегда говорил, что уйду из бокса раньше, чем позволю боксу от меня избавиться», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

На счету Кроуфорда 40 побед (31 нокаутом) и ни одного поражения.

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4 комментария

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+ хочет войти в лигу не побеждённых во главе с Дмитрием Пирогом:)
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Теренс видно умный парень, не только в ринге, но и в жизни
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Кто вкурсе какой гонорар получил в бою со Спенсом?
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забрать пояса в следующем весе и можно отправляться на заслуженный отдых
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