Орловский объяснил, почему сбрил бороду: «Бактерий столько же, сколько на унитазе»

Андрей Орловский рассказал, почему сбрил бороду.

«Смягчает ли борода удары? Насчет этого не знаю.

Но давеча прочитал, что в бороде столько же бактерий, сколько на унитазе. Это факт», – сказал тяжеловес UFC Андрей Орловский.

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