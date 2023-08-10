Орловский объяснил, почему сбрил бороду: «Бактерий столько же, сколько на унитазе»

Теги UFC MMA Андрей Орловский Бокс/MMA/UFC

Андрей Орловский рассказал, почему сбрил бороду.

«Смягчает ли борода удары? Насчет этого не знаю.

Но давеча прочитал, что в бороде столько же бактерий, сколько на унитазе. Это факт», – сказал тяжеловес UFC Андрей Орловский.

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9 комментариев

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Jese Rodrigues
Борода как волосы, ее можно мыть, в курсе?
+15
-3
+12
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zzzeeerrrooo
Ответ Jese Rodrigues
Борода как волосы, ее можно мыть, в курсе?
Зачем ? Если можно побрить
+7
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Евгений - 79
Ответ Мага осторожный
канат джарус ты уже сбрил свою бороденку?
Зачем ты из поста в пост пишешь одну и ту же ерунду?
+2
0
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sanek maloi
Ахахах)))
+1
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dreamstep
Андрюха, ну бороду мыть надо, и попой на бороду нежелательно садиться.
+1
0
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TravenS
Ну не любит чувак мыться, че такого-то?)
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Назар Игорь
Теперь весь Дагестан у него кровники.
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