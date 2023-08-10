Орловский объяснил, почему сбрил бороду: «Бактерий столько же, сколько на унитазе»
Андрей Орловский рассказал, почему сбрил бороду.
«Смягчает ли борода удары? Насчет этого не знаю.
Но давеча прочитал, что в бороде столько же бактерий, сколько на унитазе. Это факт», – сказал тяжеловес UFC Андрей Орловский.
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