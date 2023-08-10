Тактаров – о Федоре Емельяненко: «Повторюшка – дядя хрюшка. Идет по моим следам. Дальше кино будет?»
Олег Тактаров высказался о возможном поединке Федора Емельяненко и Майка Тайсона.
– Знаете, это как в детской истории: «Повторюшка – дядя хрюшка». Скопировал меня, идет по моим следам. Дальше кино будет?
– Считаете, что Федор украл вашу идею?
– Да нет. Когда Майк и Рой [Джонс] заработали денег на своем поединке, такая идея появилась у всех.
А с Тайсоном у меня бы лучше получилось – мы с ним почти одногодки. Он тоже любит прорестлинг. В начале нулевых это был самый популярный спорт в Америке, а если смешать это с боксерским матчем, получилось бы здорово. Федя же слишком молод для такого, – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.
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Вот и сейчас строил из себя Святого Борца с аморальными поп-боями, затирал про воспитание молодежи, а сам, как зашелестели зеленые бумажки, навострил лыжи развлекать саудовских господ. Нимб не слетит.
Надеюсь, Майк вырубит наглухо.