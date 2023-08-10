Тактаров – о Федоре Емельяненко: «Повторюшка – дядя хрюшка. Идет по моим следам. Дальше кино будет?»

Теги Майк Тайсон Олег Тактаров Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров высказался о возможном поединке Федора Емельяненко и Майка Тайсона.

– Знаете, это как в детской истории: «Повторюшка – дядя хрюшка». Скопировал меня, идет по моим следам. Дальше кино будет?

– Считаете, что Федор украл вашу идею?

– Да нет. Когда Майк и Рой [Джонс] заработали денег на своем поединке, такая идея появилась у всех.

А с Тайсоном у меня бы лучше получилось – мы с ним почти одногодки. Он тоже любит прорестлинг. В начале нулевых это был самый популярный спорт в Америке, а если смешать это с боксерским матчем, получилось бы здорово. Федя же слишком молод для такого, – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

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Кто победит в боксерском поединке Емельяненко и Тайсона?
3057 голосов
Майк Тайсон
78%
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
22%
Федор Емельяненко

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5 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Вот несёт🤦🏻
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Pavel Nikolaev
Тактарюшка, а ты кто?
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rdyabin@icloud.com
Намного хуже хрюшки. Лицемер, который всю карьеру строил из себя святошу, поучал всех, а сам всю карьеру бегал за длинным долларом, плевав на фанатов и свои же высокопарные пафосные речи.
Вот и сейчас строил из себя Святого Борца с аморальными поп-боями, затирал про воспитание молодежи, а сам, как зашелестели зеленые бумажки, навострил лыжи развлекать саудовских господ. Нимб не слетит.
Надеюсь, Майк вырубит наглухо.
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Георгий Яценко
федор в кино снимался лет 10назад. "Ключ саламандры" фильм называется,вроде бы...
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