Тактаров – о Федоре Емельяненко: «Повторюшка – дядя хрюшка. Идет по моим следам. Дальше кино будет?»

Олег Тактаров высказался о возможном поединке Федора Емельяненко и Майка Тайсона.

– Знаете, это как в детской истории: «Повторюшка – дядя хрюшка». Скопировал меня, идет по моим следам. Дальше кино будет?

– Считаете, что украл вашу идею?

– Да нет. Когда Майк и Рой [Джонс] заработали денег на своем поединке, такая идея появилась у всех.

А с у меня бы лучше получилось – мы с ним почти одногодки. Он тоже любит прорестлинг. В начале нулевых это был самый популярный спорт в Америке, а если смешать это с боксерским матчем, получилось бы здорово. Федя же слишком молод для такого, – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

Бой Федора и Тайсона все реальнее. Емельяненко готов к дебюту в боксе в Саудовской Аравии

Молдавский – о поединке Емельяненко и Тайсона: «Если Федор попадет – Майк упадет»