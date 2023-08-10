Костя Цзю: «Поединка между Емельяненко и Тайсоном не будет. Кто его санкционирует?»

Константин Цзю считает, что бой между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном не состоится.

«Этого боя не будет, кто разрешит ему его проводить? Кто его санкционирует? Ведь есть определенные международные правила по проведению таких боев.

Кто-то должен взять на себя ответственность за организацию этого поединка, а кто это сделает?» – сказал бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю.

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