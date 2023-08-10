Костя Цзю: «Поединка между Емельяненко и Тайсоном не будет. Кто его санкционирует?»

Теги Константин Цзю Майк Тайсон Федор Емельяненко бокс Федор Емельяненко - Тайсон Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю считает, что бой между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном не состоится.

«Этого боя не будет, кто разрешит ему его проводить? Кто его санкционирует? Ведь есть определенные международные правила по проведению таких боев.

Кто-то должен взять на себя ответственность за организацию этого поединка, а кто это сделает?» – сказал бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Бой Федора и Тайсона все реальнее. Емельяненко готов к дебюту в боксе в Саудовской Аравии

Молдавский – о поединке Емельяненко и Тайсона: «Если Федор попадет – Майк упадет»

Опрос

Кто победит в боксерском поединке Емельяненко и Тайсона?
3330 голосов
Майк Тайсон
78%
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
22%
Федор Емельяненко

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3 комментария

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j30
рен тв
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Сергей
Да любая шашлычная подпишется
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0
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Маргарита Михайловна
Очередное избиение Емельяненко с удовольствием санкционируют.
0
0
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