«Одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал». Хасбик показал синяк под глазом и заявил, что на него напала толпа

Теги UFC Хасбик Бокс/MMA/UFC

Хасбик заявил, что на него напали и показал синяк.

«Короче, салам алейкум. Вчера очень серьезный кипиш был. Видите? Толпой хотели меня избить. Один удар пропустил, короче, не подготовился, защиту не сделал. Я одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал. Остальные испугались и соскочили. Будем разбираться, до свадьбы заживет», – написал в соцсетях блогер Хасбулла Магомедов.

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19 комментариев

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Бола Батыров
Кто напал?Паспорту и пасмюрай?))
+38
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barcelonistas
Двоечку по яйцам - мало бы кто выстоял
+26
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Гамарджоба Генацвале
Детей побил и хвастается.
+22
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Просто Космос
Ответ Бола Батыров
Кто напал?Паспорту и пасмюрай?))
Паспарту этого щегла одним лещом бы уделал
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Просто Космос
Толпа котят мстила за папку
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PokaNeBatya
мелкий фантазер
кошка лапой дала , не иначе
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Zver
что это делает на спортивном сайте?
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Фут.Боль
Новость - бомба, честно говоря.
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Костя Кот
омерзительный и лецимерный гном
+9
-3
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Buttowski
Хоть кому-то из толпы было 5 лет? Или все были одногодки?
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kodgong
в детском саду разборка была?))
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уличный иуда
Кажется, кот хасбика подогнал братскую помощь
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Кирилл Конопельченко
На него кошки напали и хотели спросить за своего мурлыку.
+5
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green-white-blue
Лопатку в песочнице не хотел отдавать, вот с него и спросили
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кулибали
А не нужно было палкой в муравейник тыкать
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Beloded2007
Кот в сапогах-3
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Костя Кот
он угарает? где синяк то?
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Melnikov1968
Этого чудика кто-то воспринимает серьёзно? Постоянно несёт какую-то дичь. Ему лечиться надо, а не драться.
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