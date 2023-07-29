«Одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал». Хасбик показал синяк под глазом и заявил, что на него напала толпа

Хасбик заявил, что на него напали и показал синяк.

«Короче, салам алейкум. Вчера очень серьезный кипиш был. Видите? Толпой хотели меня избить. Один удар пропустил, короче, не подготовился, защиту не сделал. Я одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал. Остальные испугались и соскочили. Будем разбираться, до свадьбы заживет», – написал в соцсетях блогер Хасбулла Магомедов.

«Черный хайп – тоже хайп». Хасбика задержала полиция – за перекрытую дорогу, чтобы подрифтовать

Хасбик: «Устал от всего, хочу жить обычной жизнью»