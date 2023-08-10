Федор Емельяненко – о возможном бое с Джейком Полом: «Сомневаюсь, что он согласится»
Федор Емельяненко высказался о возможном боксерском поединке против блогера Джейка Пола.
«Он сильно растет как боец. Если вы посмотрите на него в начале его боксерской карьеры, он выступал не так хорошо, но прямо сейчас определенно растет и становится все лучше и лучше. Он несколько раз отправлял соперников в нокдауны, нокауты – не с боксерами, а со звездами ММА.
Единственное – то, как он выбирает противников: они немного меньше ростом, более комфортные для него, для его стиля бокса. Все они немного меньше его. Я не думал об этом [поединке с Джейком Полом], но сомневаюсь, что он согласится», – сказал боец MMA Федор Емельяненко.
В последнем боксерском бою блогер Джейк Пол единогласным решением судей победил экс-бойца UFC Нейта Диаза.
Джейк Пол был звездой Disney, но хотел покончить с собой. Его спас бокс – отказался от алкоголя и (почти!) от секса
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