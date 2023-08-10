Федор Емельяненко – о возможном бое с Джейком Полом: «Сомневаюсь, что он согласится»

Теги Федор Емельяненко бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко высказался о возможном боксерском поединке против блогера Джейка Пола.

«Он сильно растет как боец. Если вы посмотрите на него в начале его боксерской карьеры, он выступал не так хорошо, но прямо сейчас определенно растет и становится все лучше и лучше. Он несколько раз отправлял соперников в нокдауны, нокауты – не с боксерами, а со звездами ММА.

Единственное – то, как он выбирает противников: они немного меньше ростом, более комфортные для него, для его стиля бокса. Все они немного меньше его. Я не думал об этом [поединке с Джейком Полом], но сомневаюсь, что он согласится», – сказал боец MMA Федор Емельяненко.

В последнем боксерском бою блогер Джейк Пол единогласным решением судей победил экс-бойца UFC Нейта Диаза.

Джейк Пол был звездой Disney, но хотел покончить с собой. Его спас бокс – отказался от алкоголя и (почти!) от секса

Джейк Пол вообще боксер?

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3 комментария

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Daninho
Его карьера похожа на франшизу "Форсажа"
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Великий Алонсо
Фёдор все-таки слишком скучный для западной аудитории, такой соперник не зайдёт
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