Поветкин – о возможном бое Емельяненко и Роя Джонса: «Буду за Федю болеть. Он наш, русский»

Александр Поветкин высказался о возможном бое между Федором Емельяненко и Роем Джонсом.

«Конечно, буду за Федю болеть. Хотя Роя я тоже хорошо знаю, но все равно он наш, русский.

Не буду ничего предполагать, потому что в жизни все может быть. Я же не знаю, в какой форме Федор, в какой форме , их давно не видел.

Ну, тяжело будет, однозначно. Но я думаю, он руки поднимет в боксе. Бои – это немножко другое», – сказал экс-чемпион мира .

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