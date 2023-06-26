Поветкин – о возможном бое Емельяненко и Роя Джонса: «Буду за Федю болеть. Он наш, русский»

Теги Александр Поветкин Рой Джонс-младший Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин высказался о возможном бое между Федором Емельяненко и Роем Джонсом.

«Конечно, буду за Федю болеть. Хотя Роя я тоже хорошо знаю, но все равно он наш, русский.

Не буду ничего предполагать, потому что в жизни все может быть. Я же не знаю, в какой форме Федор, в какой форме Рой Джонс, их давно не видел.

Ну, тяжело Федору будет, однозначно. Но я думаю, он руки поднимет в боксе. Бои – это немножко другое», – сказал экс-чемпион мира Александр Поветкин.

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3 комментария

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Around the world
Так Джонс тоже русский
+5
0
+5
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Костя Кот
Соотечественники
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