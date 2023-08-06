Дацик – об условиях контракта с Томпсоном: «За килограмм перевеса я отдаю 30% гонорара, а меня за это любимая убьет»
Вячеслав Дацик заявил, что Оли Томпсон настоял на штрафах за перевес.
«Оли Томпсон поставил условие, чтобы я был до 120 килограмм. За килограмм перевеса 30% моего гонорара уходит ему.
Если я выйду с перевесом, меня моя любимая дома убьет. Поэтому шансов нет, надо держать форму», – сказал Вячеслав Дацик.
Поединок по правилам бокса между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном состоится 18 августа.
Дацик ответил на вопрос о поездке на необитаемый остров: «Взял бы побольше баранов»
Дацик – о восстановлении Емельяненко: «Ему нельзя отдыхать, это у Санька плохо заканчивается»
1 комментарий