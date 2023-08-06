Дацик – об условиях контракта с Томпсоном: «За килограмм перевеса я отдаю 30% гонорара, а меня за это любимая убьет»

Теги Вячеслав Дацик бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик заявил, что Оли Томпсон настоял на штрафах за перевес.

«Оли Томпсон поставил условие, чтобы я был до 120 килограмм. За килограмм перевеса 30% моего гонорара уходит ему.

Если я выйду с перевесом, меня моя любимая дома убьет. Поэтому шансов нет, надо держать форму», – сказал Вячеслав Дацик.

Поединок по правилам бокса между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном состоится 18 августа.

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1 комментарий

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Вот время. Дацик в форме и относительно адекватен
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