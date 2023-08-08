Дацик прыгнул в воду с 10-метровой вышки: «Хотел написать завещание, но нотариуса рядом не было»

Вячеслав Дацик прыгнул в воду с 10-метровой вышки.

«На ринг выходить, бить рожи, ломать кости – это вообще не страшно. А тут подходишь к краю – и так ссыкотно становится.

Я, конечно, быстренько бы написал завещание, но нотариуса нет», – сказал боец ММА Вячеслав Дацик.

Дацик стал победителем показательных соревнований, которые прошли на «Матч ТВ Кубке Кремля». Прыжок бойца – с 13:50.

Дацик – о реванше с Емельяненко: «Почему бы и нет. Но уже без всяких оскорблений. Просто дружеская заруба»

Дацик ответил на вопрос о поездке на необитаемый остров: «Взял бы побольше баранов»