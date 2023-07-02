Стриклэнд хочет драться с Адесаньей: «Я заслужил, дайте мне чертов титульник»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стриклэнд Нассурдин Имавов Абус Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд хочет драться за титул UFC после победы над Абусупьяном Магомедовым.

«Это должно произойти, ребята. Мы знаем, что Изи пошел по второму кругу. Они пытались продвинуть Абуса.

Вот что сказали в UFC: «Мужик, в дивизионе застой. Давайте пригласим Абуса. Он может побить Шона». А я такой: «Окей, мать вашу. Посмотрим, что произойдет».

Каждый раз, когда они пытались разбавить дивизион свежей кровью, я отправлял их домой. Я побил того француза, теперь я побил этого парня. Дайте мне этот чертов титул. Я заслужил», – сказал средневес UFC Шон Стриклэнд.

Шон Стриклэнд нокаутировал Абусупьяна Магомедова на UFC on ESPN 48

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