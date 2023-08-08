Де Ла Хойя обратился к Джейку Полу: «Верю, что ты будешь бороться за титул чемпиона мира»

Теги Оскар Де Ла Хойя бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Оскар Де Ла Хойя считает, что Джейк Пол может стать чемпионом мира.

«Спасибо тебе, Джейк Пол, что приобщаешь юных болельщиков к спорту, который я так люблю.

Тебе еще есть над чем работать, но я верю, что скоро ты будешь бороться за титул чемпиона мира», – написал Оскар Де Ла Хойя в соцсетях.

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1 комментарий

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Andrey Happy
Америка- «страна возможностей»..? или, show-biz и ничего личного… 🤔🤭😃
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