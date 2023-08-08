Де Ла Хойя обратился к Джейку Полу: «Верю, что ты будешь бороться за титул чемпиона мира»

Оскар Де Ла Хойя считает, что Джейк Пол может стать чемпионом мира.

«Спасибо тебе, , что приобщаешь юных болельщиков к спорту, который я так люблю.

Тебе еще есть над чем работать, но я верю, что скоро ты будешь бороться за титул чемпиона мира», – написал Оскар Де Ла Хойя в соцсетях.

Нестыдное поражение Нейта Диаза от Джейка Пола: улетел в нокдаун, бодался и заставил трибуны скандировать имя

Джейк Пол – Конору: «Набери мне, как только выйдешь из реабилитационного центра или тюрьмы»