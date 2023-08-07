Джейк Пол – Конору: «Набери мне, как только выйдешь из реабилитационного центра или тюрьмы»

Теги Конор Макгрегор Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол посоветовал Конору Макгрегору пройти реабилитацию.

«Дружище, тебе нужно пройти реабилитацию, а затем посетить USADA. До тех пор заткнись. Флойд уже поиграл с тобой. Дастин прибил тебя. Хабиб и Нейт задушили. А я бы положил тебя в гроб навсегда, даже если бы ты был под кайфом.

Хороший мальчик Конор, удаляющий свои же твиты. Набери мне, как только выйдешь из реабилитационного центра или тюрьмы», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.

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3 комментария

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Ну да. Вот это уровень конора сейчас. И денег заработать может. И интрига есть.не то, что в бою с гейджи
+2
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Ответ Просто Космос
Ну да. Вот это уровень конора сейчас. И денег заработать может. И интрига есть.не то, что в бою с гейджи
Кстати, да. Здесь он может быть ещё конкурентен.
+1
0
+1
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Щас Чендлер выпишет ему окончательный отпуск из мира мма и он твой полностью
0
0
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