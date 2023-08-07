Джейк Пол – Конору: «Набери мне, как только выйдешь из реабилитационного центра или тюрьмы»
Джейк Пол посоветовал Конору Макгрегору пройти реабилитацию.
«Дружище, тебе нужно пройти реабилитацию, а затем посетить USADA. До тех пор заткнись. Флойд уже поиграл с тобой. Дастин прибил тебя. Хабиб и Нейт задушили. А я бы положил тебя в гроб навсегда, даже если бы ты был под кайфом.
Хороший мальчик Конор, удаляющий свои же твиты. Набери мне, как только выйдешь из реабилитационного центра или тюрьмы», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.
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