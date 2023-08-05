Хавьер Мендес: «Исламу нужен второй с бой с Волкановски, а потом титульник в полусреднем весе»

Теги UFC MMA Хавьер Мендес Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер Ислама Махачева раскрыл планы бойца ближайшее будущее.

«Чего я хочу для Ислама? Нужен второй бой против Волкановски. А после Алекса, если у нас все получится, я хотел бы увидеть бой за титул чемпиона в полусреднем весе.

После поединка между Исламом и Алексом появились споры. Я хочу, чтобы Махачев доказал, что он лучший боец. Волкановски – это опасный соперник. И это замечательно», – заявил Хавьер Мендес.

Напомним, что в феврале Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей.

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6 комментариев

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Второй бой Волконавски заберет своим характером
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Я бы лучше посмотрел бой Ислама с Гэтжи. Да, Ислам фаворит, но интрига есть в любом случае.
Хорошо, что сейчас много опций для боев топов. Можно бесконечно тасовать бойцов, много интересных пар.
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после Волка хорошо бы ещё раз титульник защитить, 4 раза ещё никто титул не защищал в лёгком весе
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Ответ Александр Степанов
Я бы лучше посмотрел бой Ислама с Гэтжи. Да, Ислам фаворит, но интрига есть в любом случае. Хорошо, что сейчас много опций для боев топов. Можно бесконечно тасовать бойцов, много интересных пар.
Нету там ничего интересного, пересмотри бои Гэтжи с Хабибом и Оливейрой, с Махачевым будет тоже самое, максимум два раунда.
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