Хавьер Мендес: «Исламу нужен второй с бой с Волкановски, а потом титульник в полусреднем весе»

Тренер Ислама Махачева раскрыл планы бойца ближайшее будущее.

«Чего я хочу для Ислама? Нужен второй бой против Волкановски. А после Алекса, если у нас все получится, я хотел бы увидеть бой за титул чемпиона в полусреднем весе.

После поединка между Исламом и Алексом появились споры. Я хочу, чтобы Махачев доказал, что он лучший боец. Волкановски – это опасный соперник. И это замечательно», – заявил Хавьер Мендес.

Напомним, что в феврале Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей.

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