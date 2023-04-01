Хрюнов: «Получив российское гражданство, Джонсон станет одним из самых популярных российских боксеров современности»

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал решение боксера Кевина Джонсона получить российское гражданство.

– Вы знали об обращении Джонсона о получении российского гражданства до боя?

– Нет, это был его экспромт. Мы последние 4-5 лет потратили на то, чтобы получить ему американский паспорт. У него были суды и проблемы, но мы все время оставались друзьями, и я помогал ему как мог. И нам есть, что дальше делать.

И с получением российского гражданства помогу. Существует процедура. Но он сразу после боя в ринге обратился с просьбой о получении российского гражданства. Это большое мужество. В такой ситуации совершить такой поступок. За это ему большие аплодисменты.

– Не думаете, что будет негативная реакция в США?

– Это же было сделано не под давлением, а это личное решение человека. Став гражданином РФ, Джонсон станет одним из самых популярных российских боксеров современности.

После победы над Вячеславом Дациком Джонсон в ринге обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил предоставить паспорт РФ.

Дацик проиграл боксеру, дравшемуся с Кличко и Фьюри – тот после победы попросил российское гражданство