Дацик – о поражении от Джонсона: «Вспомнил старого себя! Попробовал взять его кулаки на калган»
Боец MMA Вячеслав Дацик прокомментировал поражение от Кевина Джонсона по правилам бокса.
«Хочу сказать, что это был хороший опыт для меня. Еще никогда мне не приходилось драться с профессионалами такого уровня. Надеюсь, если он будет жить в Москве, мы с ним еще поспаррингуемся.
А как вам бой, друзья? Вспомнил старого себя! Попробовал взять его кулаки на калган. Не получилось», – сказал Дацик.
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