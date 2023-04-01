Дацик – о поражении от Джонсона: «Вспомнил старого себя! Попробовал взять его кулаки на калган»

Теги Кевин Джонсон Вячеслав Дацик бокс Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Вячеслав Дацик прокомментировал поражение от Кевина Джонсона по правилам бокса.

«Хочу сказать, что это был хороший опыт для меня. Еще никогда мне не приходилось драться с профессионалами такого уровня. Надеюсь, если он будет жить в Москве, мы с ним еще поспаррингуемся.

А как вам бой, друзья? Вспомнил старого себя! Попробовал взять его кулаки на калган. Не получилось», – сказал Дацик.

Дацик проиграл боксеру, дравшемуся с Кличко и Фьюри – тот после победы попросил российское гражданство

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7 комментариев

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mister1
Ответ Борис _____
12 раундов против Виталия Кличко простоял, 12 раундов против Тайсона Фьюри простоял - стало быть, имел какие-то шансы и против Дацика 3 раунда продержаться)
Всмысле продержаться?) он с Дациком работал в защите
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mister1
Ответ sanek maloi
Просто Хрюнов не купил Джонсона для Дацика) все просто, это же проф боксер, а не спившийся АЕ и всякие полуфрики)))
Как думаешь что АЕ сделает с тобой на улице? Кто ты тогда если по твоим словам он полуфрик?)
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sanek maloi
Просто Хрюнов не купил Джонсона для Дацика) все просто, это же проф боксер, а не спившийся АЕ и всякие полуфрики)))
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-1
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Борис _____
Ответ mister1
Посмотрел бой и не могу понять почему этот парень не достиг высот в профи боксе, рефлексы, техника на уровне. Или это просто на фоне Дацика он смотрелся так?
12 раундов против Виталия Кличко простоял, 12 раундов против Тайсона Фьюри простоял - стало быть, имел какие-то шансы и против Дацика 3 раунда продержаться)
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Игорь Южный
Свали.
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mister1
Посмотрел бой и не могу понять почему этот парень не достиг высот в профи боксе, рефлексы, техника на уровне. Или это просто на фоне Дацика он смотрелся так?
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mister1
Да это не Емелю, алкаша бить
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