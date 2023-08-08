Конор – о поединке против Чендлера: «Мне кажется, что UFC уже не очень интересен этот бой»
Конор Макгрегор сомневается, что его бой с Майклом Чендлером состоится.
«Я подерусь с Чендлером, если они этого захотят. Без проблем. Но мне кажется, что UFC этот бой уже не очень интересен.
Вокруг меня куча сочных поединков, и только я решаю, когда мне вернуться. Мне плевать, кто будет стоять напротив меня.
Я готов драться с кем угодно. Так было всегда», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Чендлер – о желании Конора подраться с Гейджи: «Меня это не беспокоит. Знаю, что наш бой состоится»
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