Конор – о поединке против Чендлера: «Мне кажется, что UFC уже не очень интересен этот бой»

Конор Макгрегор сомневается, что его бой с Майклом Чендлером состоится.

«Я подерусь с , если они этого захотят. Без проблем. Но мне кажется, что UFC этот бой уже не очень интересен.

Вокруг меня куча сочных поединков, и только я решаю, когда мне вернуться. Мне плевать, кто будет стоять напротив меня.

Я готов драться с кем угодно. Так было всегда», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Чендлер – о желании Конора подраться с Гейджи: «Меня это не беспокоит. Знаю, что наш бой состоится»

Чендлер обратился к Конору: «Просто пописай в пробирку»