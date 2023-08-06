Пол предложил Диазу реванш по правилам ММА: «Я хочу получить $10 млн от PFL»

Теги Нейт Диаз PFL / WSOF бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол предложил Нейту Диазу провести реванш по правилам ММА.

«Я хочу получить 10 миллионов долларов от PFL. Вот и все мое предложение. Давай закроем этот вопрос в ММА. Сделаем все по-честному.

Я выиграл первый бой, теперь у тебя есть возможность подраться со мной на своей территории. Давай сделаем это», – сказал Джейк Пол в ринге после боя, на что Диаз ответил согласием.

Нестыдное поражение Нейта Диаза от Джейка Пола: улетел в нокдаун, бодался и заставил трибуны скандировать имя

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3 комментария

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Пощечины неизбежны Пол .
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лярд на стол
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совсем другая пьянка будет. Тяжело было Диасу, все же привык он больше драться, нежели боксировать.
но точно стыдиться ему нечего
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