Дацик ответил на вопрос о поездке на необитаемый остров: «Взял бы побольше баранов»

Теги Вячеслав Дацик Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик ответил, что взял бы с собой на необитаемый остров.

«Что бы взял на необитаемый остров? Наверное, побольше баранов – чтобы кушать баранину», – сказал Вячеслав Дацик.

18 августа Вячеслав Дацик подерется по правилам бокса против Оли Томпсона в главном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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