Дацик ответил на вопрос о поездке на необитаемый остров: «Взял бы побольше баранов»

Вячеслав Дацик ответил, что взял бы с собой на необитаемый остров.

«Что бы взял на необитаемый остров? Наверное, побольше баранов – чтобы кушать баранину», – сказал .

18 августа Вячеслав Дацик подерется по правилам бокса против Оли Томпсона в главном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дацик – о восстановлении Емельяненко: «Ему нельзя отдыхать, это у Санька плохо заканчивается»

Дацик – о реванше с Емельяненко: «Я всегда согласен, но Санек не готов к этому»