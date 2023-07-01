Идут переговоры о поединке между Сергеем Харитоновым и Вячеславом Дациком на Hardcore Boxing («Ушатайка»)

Вячеслав Дацик и Сергей Харитонов могут провести боксерский поединок.

«Бой Харитонова и Дацика в разработке на Hardcore Boxing. Может осенью подерутся. А может, и нет: с Харитоновым еще надо договориться» – пишут в телеграм-канале «Ушатайка».

Вячеслав Дацик в последнем бою по боксу проиграл Кевину Джонсону раздельным решением судей.

Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга по правилам MMA в январе 2022 года. С тех пор он не дрался.

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