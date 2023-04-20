Вагабов – о высказываниях Дивнича про строительство мечети: «Адекватные люди его поняли. Человек против религии не идет»

Теги MMA Максим Дивнич Вагаб Вагабов Бокс/MMA/UFC

Вагаб Вагабов прокомментировал высказывания Максима Дивнича о строительстве мечети.

«На самом деле я не знаю [Максима] Дивнича лично. Он не имел в виду неприязнь к исламу. Думаю, ничего такого нет. Он объяснился.

Здравые, адекватные люди его поняли. Человек против религии не идет. Проблем выходить в город не должно быть», – сказал боец MMA Вагаб Вагабов.

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28 комментариев

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Rassel_Crowe
>Здравые, адекватные люди его поняли

Махачев не понял
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неВолкЛарсен
Ислам диктует свои условия в России,печально это осознавать,но против фактов не попрёшь..Русские либо вернутся в Православие,либо сгинут иного не будет
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Zidane 21
Вагабов на удивление гораздо более адекватен многих
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АРХАТ
Вроде всё правильно сказал, но вот эта концовка "Проблем выходить в город не должно быть"(
Вот я с большой симпатией отношусь к высказаниям Ошо (Гурджиева, который на аватарке у меня), но те кто считают что он такой сякой и его учение тоже - я не считаю правильным, кого-то прессовать за это.
+9
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Николай Аляев
Ответ АРХАТ
Вроде всё правильно сказал, но вот эта концовка "Проблем выходить в город не должно быть"( Вот я с большой симпатией отношусь к высказаниям Ошо (Гурджиева, который на аватарке у меня), но те кто считают что он такой сякой и его учение тоже - я не считаю правильным, кого-то прессовать за это.
Ну что вы лицемерите, возмущение части мусульман вызвало не то что против строительства мечети в данной местности а то что мечеть будет осквернять это место...
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dreamstep
Ответ Rassel_Crowe
>Здравые, адекватные люди его поняли Махачев не понял
Так Вагаб наверняка общается в мире людей, а Махачев в своём звездном мире где он и Хабиб это главные звезды.
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AVKU
Так и есть. Вопрос был только в месте.
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sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Вагабов объяснил всё по-полочкам!!! Что не понятно!????
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clockworkorange
Ответ Rassel_Crowe
>Здравые, адекватные люди его поняли Махачев не понял
Там нечем понимать.
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ABU-BAKR Абубакаров
Ответ Николай Аляев
Ну что вы лицемерите, возмущение части мусульман вызвало не то что против строительства мечети в данной местности а то что мечеть будет осквернять это место...
Вот именно!Вы единственый из( русских?)кто обратил внимание на этот (тонкий)намек на толерантность...
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Ali S
Ответ неВолкЛарсен
Ислам диктует свои условия в России,печально это осознавать,но против фактов не попрёшь..Русские либо вернутся в Православие,либо сгинут иного не будет
Я уверен что сгинут
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Антон Кучерук
Мокаев так вообще заскулил во всю
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Artur Smith
Ответ Chucky
Русские должны стать атеистами.
Стали уже. И вымирают
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Football
Блин не понимаю людей , которые только сейчас поняли , что у них есть храмы и святые места , когда дело идёт о стройке мечети ,вы лицимеры вашей религии, молитесь редко , посещаете храмы редко(ради галочки)и да среди вас есть искренные люди, которые посещают храмы молятся , но согласитесь их меньшество, а вот мусульмане наобарот, они лучше молятся, каждый день ходят в мечть молятся 5 раз в день 365 дней в год. И да это место вы считаете светым? Храм конечено есть там понимаю это святое и ваше озеро , но рядом с этими местами есть *гей клубы разные* , незнаю как вы сочетаете греховного с чистым...но стройка мечеты уничтожит таких грязных мест
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Chucky
Ответ неВолкЛарсен
Ислам диктует свои условия в России,печально это осознавать,но против фактов не попрёшь..Русские либо вернутся в Православие,либо сгинут иного не будет
Русские должны стать атеистами.
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Ruslan Isaev
Ответ Антон Шуткевич
Для русского человека признать Мухаммеда пророком это полная шизофрения
То есть признать человека пророком это более шезофриния чем признать человека богом ?
Фрэйд с радостью принял бы вас)
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неВолкЛарсен
Ответ Николай Аляев
Спасение русских в исламе как бы не вероятно это не казалось.
Русские в исламе или в другой религии кроме Православия уже не русские
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Denzel Etherio
Ответ Николай Аляев
Спасение русских в исламе как бы не вероятно это не казалось.
Николай вера это личное дело каждого, но Ислам и Христианство это вера в одно и то же, что бог один и един и стремление к тому чтобы стали люди добрее и честнее и справедливее, так что только враг обоих религий будет говорить что что-то выше или ниже, только малообразованный и невидящий вокруг происходящего. Это религии идущие плечем к плечу вместе веками и быть только единению народов несмотря на религиозные взгляды...
А вот спасение в правде, образовании и здоровом образе жизни. Так что займись собой, а не размышляй в чем спасение и для кого и уважай мнение своих предков и мнение окружающих.
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Denzel Etherio
Ответ Антон Кучерук
Мокаев так вообще заскулил во всю
Мокаеву деньги и блага замутили рассудок. Так что окруженный голубыми и трансвиститами, в стране колонизаторе мусульманских стран в том же числе, перестал видеть реальность и танцует под их дудку в силу больших гонораров.
А Вагабов толково сказал и не для кого не секрет что могут и чикнуть за откровенное унижение веры, либо верующих. Могут при том с обоих сторон поперевалить за веру. Правильно отмечено что есть те кто пытаются стравить верующих между собой, но благодаря мудрым людям у них это не получилось и все верующие оказались в плюсе.
А храмы и мечети конечно же нужны
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неВолкЛарсен
Ответ Football
Блин не понимаю людей , которые только сейчас поняли , что у них есть храмы и святые места , когда дело идёт о стройке мечети ,вы лицимеры вашей религии, молитесь редко , посещаете храмы редко(ради галочки)и да среди вас есть искренные люди, которые посещают храмы молятся , но согласитесь их меньшество, а вот мусульмане наобарот, они лучше молятся, каждый день ходят в мечть молятся 5 раз в день 365 дней в год. И да это место вы считаете светым? Храм конечено есть там понимаю это святое и ваше озеро , но рядом с этими местами есть *гей клубы разные* , незнаю как вы сочетаете греховного с чистым...но стройка мечеты уничтожит таких грязных мест
Ненависть прямо сквозит из тебя
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Denzel Etherio
Ответ Football
Блин не понимаю людей , которые только сейчас поняли , что у них есть храмы и святые места , когда дело идёт о стройке мечети ,вы лицимеры вашей религии, молитесь редко , посещаете храмы редко(ради галочки)и да среди вас есть искренные люди, которые посещают храмы молятся , но согласитесь их меньшество, а вот мусульмане наобарот, они лучше молятся, каждый день ходят в мечть молятся 5 раз в день 365 дней в год. И да это место вы считаете светым? Храм конечено есть там понимаю это святое и ваше озеро , но рядом с этими местами есть *гей клубы разные* , незнаю как вы сочетаете греховного с чистым...но стройка мечеты уничтожит таких грязных мест
Я не поддерживаю геев и тому подобное, но не стоит сравнивать верующих и не верующих, тем более лгбтэшников, это разные люди, в твоей голове обиды всё перемешали.
Едь в страну мусульманскую если хочешь и живи там себе в радость окруженный своими идеалами, верующие христиане также молятся ежедневно и молитвы произносят про себя(не в слух) не единожды и больше порой 5 раз, только молятся чаще стоя на ногах и совмещая с делами, но не кричат что моя религия лучше, обе религии хорошие и учат добру, только необразованный ставит что-то выше или ниже.
Но поверь "истинным" мусульманам ничто не мешает в тех странах взрывать немного "не таких" мусульман и резать им головы, молясь 365 дней в году и не давать носа показывать из под одеяний женщинам, нравится такое, так вперед в эти прекрасные места в серо белых одеждах, едь встречать каждое утро с голосом имама и молитвами.
Там тоже много красот и своих плюсов и это их" выбор.
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