Вагабов – о высказываниях Дивнича про строительство мечети: «Адекватные люди его поняли. Человек против религии не идет»
Вагаб Вагабов прокомментировал высказывания Максима Дивнича о строительстве мечети.
«На самом деле я не знаю [Максима] Дивнича лично. Он не имел в виду неприязнь к исламу. Думаю, ничего такого нет. Он объяснился.
Здравые, адекватные люди его поняли. Человек против религии не идет. Проблем выходить в город не должно быть», – сказал боец MMA Вагаб Вагабов.
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Махачев не понял
Вот я с большой симпатией отношусь к высказаниям Ошо (Гурджиева, который на аватарке у меня), но те кто считают что он такой сякой и его учение тоже - я не считаю правильным, кого-то прессовать за это.
Фрэйд с радостью принял бы вас)
А вот спасение в правде, образовании и здоровом образе жизни. Так что займись собой, а не размышляй в чем спасение и для кого и уважай мнение своих предков и мнение окружающих.
А Вагабов толково сказал и не для кого не секрет что могут и чикнуть за откровенное унижение веры, либо верующих. Могут при том с обоих сторон поперевалить за веру. Правильно отмечено что есть те кто пытаются стравить верующих между собой, но благодаря мудрым людям у них это не получилось и все верующие оказались в плюсе.
А храмы и мечети конечно же нужны
Едь в страну мусульманскую если хочешь и живи там себе в радость окруженный своими идеалами, верующие христиане также молятся ежедневно и молитвы произносят про себя(не в слух) не единожды и больше порой 5 раз, только молятся чаще стоя на ногах и совмещая с делами, но не кричат что моя религия лучше, обе религии хорошие и учат добру, только необразованный ставит что-то выше или ниже.
Но поверь "истинным" мусульманам ничто не мешает в тех странах взрывать немного "не таких" мусульман и резать им головы, молясь 365 дней в году и не давать носа показывать из под одеяний женщинам, нравится такое, так вперед в эти прекрасные места в серо белых одеждах, едь встречать каждое утро с голосом имама и молитвами.
Там тоже много красот и своих плюсов и это их" выбор.