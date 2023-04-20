Вагабов – о высказываниях Дивнича про строительство мечети: «Адекватные люди его поняли. Человек против религии не идет»

Вагаб Вагабов прокомментировал высказывания Максима Дивнича о строительстве мечети.

«На самом деле я не знаю [Максима] Дивнича лично. Он не имел в виду неприязнь к исламу. Думаю, ничего такого нет. Он объяснился.

Здравые, адекватные люди его поняли. Человек против религии не идет. Проблем выходить в город не должно быть», – сказал боец MMA Вагаб Вагабов.

Махачев – о митинге против мечети: «Сколько бы не препятствовали всякие Дивничи, мусульман будет все больше!»

Бойцы ММА выступили против строительства мечети в Москве. Теперь им угрожают