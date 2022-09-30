Российский боец рассказал, как расстреляли его бронированный «Мерседес».

«Был у меня конфликт с одним парнем. Его родственники решили отомстить. Проезжала мимо машина. Я почувствовал что-то неладное, напрягся. Из того автомобиля выскакивает парень – и дает очередь из автомата. У меня-то машина бронированная...

Да, у меня бронированный «Мерседес». Сейчас на другом езжу. Я сразу перепрыгнул на заднее сиденье, там зажался. Он очередь дал, навернул от стекла до крыла.

Не пробил. Он увидел – ударил прикладом, прыгнул в автомобиль и помчался. А я за ним погнался! Это было на Каспийской трассе. Думаю – разгонюсь и помну его.

Не догнал! У него «Приора» была, быстро ушел. А у меня автомобиль тяжелый. Ладно, развернулся, приехал во двор. Встал, осмотрел на машину... Снял видео, отправил Артуру Алибулатову. Еще своим раскидал», – рассказал Вагабов.

Вагабов рассказал о покушении: «Парень очередь по машине дал, навернул от стекла до крыла»

Вагабов – туристам в Дагестане: «Одевайтесь, как подобает. А то, на крайняк, мы на вас оденем платочек»