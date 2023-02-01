Оливейра про бой с Конором: «Он прав, что не дерется со мной, потому что знает, чем это закончится»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о поединке с Конором Макгрегором.

«Здесь нет дураков, все знают, что мы хотим этот бой, потому что он принесет много денег. Я много раз просил поединок с Конором, но он никогда не отвечал. Я подерусь с ним в день, когда он захочет, но больше вызову его на бой.

Макгрегор струсил давным-давно. Он выбирает свои бои. Думаю, он смотрит на парня и думает: «Я могу его победить», а затем подписывает контракт.

Он прав, что не дерется со мной, потому что знает, чем это закончится», – сказал Оливейра.

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3 комментария

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inmotion
«но я больше не буду вызывать его на бой» - ага, конечно :)
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hvmr5rgxz5
Оливейра много пропускает и плохо держит удар… я бы поставил бы на Конора
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Орa Алв
Это ещё хорошо что он ни с кем не дерётся, а то проиграл бы ещё нескольким среднякам, и вся карьера все бои коту под хвост
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-1
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