Оливейра про бой с Конором: «Он прав, что не дерется со мной, потому что знает, чем это закончится»

Бывший чемпион в легком весе высказался о поединке с .

«Здесь нет дураков, все знают, что мы хотим этот бой, потому что он принесет много денег. Я много раз просил поединок с Конором, но он никогда не отвечал. Я подерусь с ним в день, когда он захочет, но больше вызову его на бой.

Макгрегор струсил давным-давно. Он выбирает свои бои. Думаю, он смотрит на парня и думает: «Я могу его победить», а затем подписывает контракт.

Он прав, что не дерется со мной, потому что знает, чем это закончится», – сказал Оливейра.

Дариушу предлагают бой с Оливейрой в мае: «Чувствую, что возможность побороться за пояс снова может пройти мимо»

Оливейра – о следующем бое: «Все говорят о Дариуше, но посмотрим, что я решу»