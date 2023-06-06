Чарльз Оливейра: «Все знают, что Конор меня избегает. Он не выйдет на поединок со мной»
Чарльз Оливейра считает, что Конор Макгрегор его боится.
«Все знают, что Конор меня избегает. Его поединок с Чендлером будет отличным, но каждому известно, что Конор меня боится. Я думаю, что Майкл победит.
Конор хорош в плане стратегии, и он умеет драться. Поэтому он и не выйдет на поединок со мной.
Мне нужно победить в субботу. Я голоден до титулов и хочу вернуть свой пояс», – заявил экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.
Напомним, что 11 июня Чарльз Оливейра подерется с Бенеилом Дариушеш в соглавном поединке турнира UFC 289.
Макгрегор и Чендлер – наставники шоу The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут бой друг с другом.
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