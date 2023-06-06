Чарльз Оливейра: «Все знают, что Конор меня избегает. Он не выйдет на поединок со мной»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра считает, что Конор Макгрегор его боится.

«Все знают, что Конор меня избегает. Его поединок с Чендлером будет отличным, но каждому известно, что Конор меня боится. Я думаю, что Майкл победит.

Конор хорош в плане стратегии, и он умеет драться. Поэтому он и не выйдет на поединок со мной.

Мне нужно победить в субботу. Я голоден до титулов и хочу вернуть свой пояс», – заявил экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Напомним, что 11 июня Чарльз Оливейра подерется с Бенеилом Дариушеш в соглавном поединке турнира UFC 289.

Макгрегор и Чендлер – наставники шоу The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут бой друг с другом.

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3 комментария

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AshAsh
с тобой Чарли все всем ясно уже, тактика "пропустив в размене упасть на жпу быстро прийти в себя и там задушить пошедшего на добивание" всеми уже изучена и не работает с теми кто тебя физически сильнее, что Махачев и продемонстрировал
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Кирилл Павлюченко
"Конор хорош в плане стратегии, и он умеет драться. Поэтому и не выйдет на поединок со мной." Л - логика
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SGambler
Ответ Кирилл Павлюченко
"Конор хорош в плане стратегии, и он умеет драться. Поэтому и не выйдет на поединок со мной." Л - логика
Вы что впервые на этом сайте? Это не Л - логика, а П - переводчики спортсру и их знание английского.
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