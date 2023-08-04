Камил Гаджиев: «Если Хабиб не участвует в подготовке Махачева, зачем ему тренировать Маска?»

Камил Гаджиев прокомментировал отказ Хабиба Нурмагомедова тренировать Илона Маска.

«Думаю, что о таком мог попросить только тот, кто хорошо и близко с ним знаком. А так как этого не произойдет, Хабиб еще раз дал понять, что не тренирует. Если бы Хабиб был готов тренировать, он бы тренировал своих ребят.

Если он в подготовке не участвует, зачем ему тренировать Илона Маска? Это было бы крутое шоу, но я просто пытаюсь объяснить, почему он отказался от подготовки Илона», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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