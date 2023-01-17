Дерек Чисора хочет подраться с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса и ММА
Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Дерек Чисора выразил желание подраться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Как сообщает iFL TV, британец готов сразиться с французом как в ММА, так и в боксе.
«Я буду драться с тобой в ММА», – отреагировал на вызов Чисоры другой боксер-тяжеловес Диллиан Уайт.
Напомним, Нганну ранее не стал продлевать контракт с UFC и оставил пояс в тяжелом весе.
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