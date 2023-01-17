Дерек Чисора хочет подраться с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса и ММА

Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе выразил желание подраться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Как сообщает iFL TV, британец готов сразиться с французом как в ММА, так и в боксе.

«Я буду драться с тобой в ММА», – отреагировал на вызов Чисоры другой боксер-тяжеловес .

Напомним, Нганну ранее не стал продлевать контракт с UFC и оставил пояс в тяжелом весе.

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

Джейк Пол: «Нганну – самый крутой человек на планете, и он свободный агент, потому что сам так решил»