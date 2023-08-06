Дацик – о реванше с Емельяненко: «Я всегда согласен, но Санек не готов к этому»

Вячеслав Дацик заявил, что Александр Емельяненко не готов к реваншу.

«Я всегда соглашусь на реванш, но Саньку нужно набрать хорошую форму. На данный момент он не готов к реваншу со мной», – сказал .

Напомним, что первый бой Дацика и Емельяненко состоялся в сентябре 2022 года, тогда Вячеслав нокаутировал на первой минуте поединка.

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