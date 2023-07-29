Оли Томпсон: «Дацик будет жестоко наказан. Каждую из трех минут раунда я буду его рубить»

Теги MMA Вячеслав Дацик Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Оли Томпсон уверен в победе над Вячеславом Дациком.

«Дацик физически сложен так, чтобы держать удар, и он получит свое. Он будет наказан, жестоко наказан. Сколько он выдержит, зависит только от него. Может, один, может, три раунда, может, дойдет до финала. Но я могу гарантировать, что каждый раунд будет жестким. Каждую из трех минут раунда я буду рубить Дацика. И в конце поднимут мою руку!» – заявил британский боец Оли Томпсон.

Напомним, что 26 мая Томпсон нокаутировал Алексея Олейника. Поединок против Дацика пройдет 18 августа в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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3 комментария

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robbaggio
Одним место по лбу тебе будет Дацик бить перед нокаутом
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Прогноз Черданцева
Ответ Kanan Jarrus
оли, спасибо за то, что вырубил патриота ошейника. дациг - норм, его можно пощадить
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Kanan Jarrus
Ответ Прогноз Черданцева
Комментарий удален модератором
то что терпеливые и слабые - заметь ты сам это признал - спроси у эрдогана и повара лооол
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