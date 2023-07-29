Оли Томпсон: «Дацик будет жестоко наказан. Каждую из трех минут раунда я буду его рубить»

Оли Томпсон уверен в победе над Вячеславом Дациком.

«Дацик физически сложен так, чтобы держать удар, и он получит свое. Он будет наказан, жестоко наказан. Сколько он выдержит, зависит только от него. Может, один, может, три раунда, может, дойдет до финала. Но я могу гарантировать, что каждый раунд будет жестким. Каждую из трех минут раунда я буду рубить Дацика. И в конце поднимут мою руку!» – заявил британский боец Оли Томпсон.

Напомним, что 26 мая Томпсон нокаутировал Алексея Олейника. Поединок против Дацика пройдет 18 августа в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дацик – о бое с Томпсоном: «Посмотрим, кто упадет первым»

Менеджер Емельяненко — о реванше с Дациком: «В следующем году может состояться нечто классное»