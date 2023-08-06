Дацик – о восстановлении Емельяненко: «Ему нельзя отдыхать, это у Санька плохо заканчивается»
Вячеслав Дацик похвалил Александра Емельяненко за тренировки в реабилитационном центре.
«Похоже, что его реабилитация проходит неплохо, Саня восстанавливается. Что касается его победоносного возвращения, я думаю, что это далеко сказано.
С сильными соперниками, особенно с молодыми и быстрыми, ему будет очень сложно. Он сможет победить какого-нибудь, скажем так, уже взрослого бойца.
Все видели видео, на котором он четко отбил пятьдесят ударов левой. Саня набирает форму, молодец. Я всегда говорил, что Сане нужно тренироваться и готовиться, тогда он набирает форму. Ему нельзя отдыхать.
Отдых у Санька плохо заканчивается. Поэтому ему всегда нужны бои и тренировки, чтобы держать себя в форме», – сказал Вячеслав Дацик.
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