Бой Дацик – Томпсон, Тактаров – Алич: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Олег Тактаров Кевин Джонсон Вячеслав Дацик Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

18 августа в Москве состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном

Где и во сколько смотреть вечер бокса в Москве?

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Бои можно будет увидеть на канале «РЕН ТВ»

Кард турнира в Москве:

Вячеслав Дацик – Оли Томпсон;
Олег Тактаров – Аднан Алич;
Марк Петровский – Кевин Джонсон.

Оли Томпсон: «Дацик будет жестоко наказан. Каждую из трех минут раунда я буду его рубить»

Дацик – о бое с Томпсоном: «Посмотрим, кто упадет первым»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий