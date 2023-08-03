Бой Дацик – Томпсон, Тактаров – Алич: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
18 августа в Москве состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном
Где и во сколько смотреть вечер бокса в Москве?
Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Бои можно будет увидеть на канале «РЕН ТВ»
Кард турнира в Москве:
Вячеслав Дацик – Оли Томпсон;
Олег Тактаров – Аднан Алич;
Марк Петровский – Кевин Джонсон.
Оли Томпсон: «Дацик будет жестоко наказан. Каждую из трех минут раунда я буду его рубить»
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