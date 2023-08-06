Конор – о поражении Диаза: «К черту все это. Милая, как дела?»

Теги UFC Нейт Диаз Конор Макгрегор бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор пошутил над Нейтом Диазом, проигравшим Джейку Полу.

«К черту все это. Милая, как дела?» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в 2016 году Макгрегор и Диаз дважды встретились в октагоне. Сначала Нейт победил удушающим приемом, а затем раздельным решением судей сильнее оказался Конор.

Нестыдное поражение Нейта Диаза от Джейка Пола: улетел в нокдаун, бодался и заставил трибуны скандировать имя

Конор – о трилогии с Диазом: «Я завоюю пояс BMF, а потом подерусь за него с Нейтом»

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