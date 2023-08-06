Конор – о поражении Диаза: «К черту все это. Милая, как дела?»
Конор Макгрегор пошутил над Нейтом Диазом, проигравшим Джейку Полу.
«К черту все это. Милая, как дела?» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что в 2016 году Макгрегор и Диаз дважды встретились в октагоне. Сначала Нейт победил удушающим приемом, а затем раздельным решением судей сильнее оказался Конор.
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