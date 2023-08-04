Конор – о трилогии с Диазом: «Я завоюю пояс BMF, а потом подерусь за него с Нейтом»

Конор Макгрегор пообещал провести третий бой против Нейта Диаза.

«Мы завершим трилогию. Вне зависимости от результата этого бессмысленного поединка [между и ].

Я завоюю пояс BMF, а потом подерусь за него с Нейтом», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях, после чего удалил публикацию.

Бойцы дважды встречались в 2016 году. Сначала Диаз победил удушающим приемом, а в реванше раздельным решением судей выиграл Макгрегор.

Конор Макгрегор: «Трилогии с Нейтом Диазом быть»

Чендлер – о желании Конора подраться с Гейджи: «Меня это не беспокоит. Знаю, что наш бой состоится»