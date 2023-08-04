Конор – о трилогии с Диазом: «Я завоюю пояс BMF, а потом подерусь за него с Нейтом»

Теги MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор пообещал провести третий бой против Нейта Диаза.

«Мы завершим трилогию. Вне зависимости от результата этого бессмысленного поединка [между Диазом и Джейком Полом].

Я завоюю пояс BMF, а потом подерусь за него с Нейтом», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях, после чего удалил публикацию.

Бойцы дважды встречались в 2016 году. Сначала Диаз победил удушающим приемом, а в реванше раздельным решением судей выиграл Макгрегор.

Конор Макгрегор: «Трилогии с Нейтом Диазом быть»

Чендлер – о желании Конора подраться с Гейджи: «Меня это не беспокоит. Знаю, что наш бой состоится»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Что-то Конор много стал драться в интернете в последнее время))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий