Дастин Порье: «Ковингтон знает, что происходило в наших спаррингах»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье рассказал, как проходили его спарринга с в зале ATT.

«Колби знает, как все было. Я не буду болтать и рассказывать, что там было, но Колби знает, что происходило на наших спаррингах.

Я не буду спорить с тем, что он переводил меня в партер и сидел на мне верхом целыми раундами. Но он также знает, что пару раз случалось с ним», – сказал Порье.

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