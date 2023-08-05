Бой Адесанья – Стриклэнд возглавит UFC 293 (Fox Sports Australia)

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Шон Стриклэнд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья подерется с Шоном Стриклэндом на турнире UFC 293.

Поединок состоится 9 сентября в Сиднее (Австралия).

Ожидалось, что турнир возглавит поединок Адесаньи и дю Плесси, но Дрикус получил травму.

Официальный анонс состоится в ближайшее время.

Шон Стриклэнд: «В детстве вытирал задницу всем, что находил»

Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»

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1 комментарий

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отличный бой. как минимум пресс конференция будет великолепной
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