Бой Адесанья – Стриклэнд возглавит UFC 293 (Fox Sports Australia)
Исраэль Адесанья подерется с Шоном Стриклэндом на турнире UFC 293.
Поединок состоится 9 сентября в Сиднее (Австралия).
Ожидалось, что турнир возглавит поединок Адесаньи и дю Плесси, но Дрикус получил травму.
Официальный анонс состоится в ближайшее время.
Шон Стриклэнд: «В детстве вытирал задницу всем, что находил»
Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»
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