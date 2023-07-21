Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»

Шон Стриклэнд отреагировал на вызов Исраэля Адесаньи.

«Я понимаю, почему Дрикус дю Плесси отказался драться. Он только что провел бой, а вы предлагаете ему снова выйти в октагон всего через семь недель.

Я тоже совсем недавно провел поединок. Но я мужик. Если вы заплатите мне, то я буду готов подраться с Адесаньей прямо сейчас.

Мы ведем переговоры. Людям нравится смотреть на меня. Смогу ли я победить? Не знаю.

Но я выйду и ударю этого гребаного китайца прямо по лицу», – сказал боец UFC Шон Стриклэнд.

Адесанья – дю Плесси: «Ты ###### сучка. Нога болит?»

Стриклэнд оскорбил Адесанью: «Ты не чернокожий, а гребаный китаец»