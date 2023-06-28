Джермелл Чарло: «У Америки самые сильные боксеры в мире. Я думаю, что сейчас лицом бокса должен стать Джервонта Дэвис»

Джермелл Чарло считает, что лицом современного бокса должен стать Джервонта Дэвис.

«У Америки самые сильные боксеры в мире. Величайшим был Мухаммед Али, а теперь наш GOAT – Флойд Мейвезер. Как их можно победить? Наша эпоха другая. Я думаю, что сейчас лицом бокса должен стать Джервонта Дэвис», – заявил абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло.

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