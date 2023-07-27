Ариэль Хельвани: «Адесанья хочет стать хедлайнером турнира. Стриклэнд готов драться, Исраэль – тоже. UFC в этом не заинтересован»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Ариэль Хельвани Шон Стриклэнд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Ариэль Хельвани заявил, что UFC не хочет организовывать бой между Адесаньей и Стриклэндом.

«Если коротко: Адесанья хочет стать хедлайнером турнира. Дрикус дю Плесси травмирован. Стриклэнд готов драться. Адесанья хочет этот бой, UFC не очень в этом заинтересован. Время идет. Есть не так много вариантов, учитывая, что до поединка осталось 5-6 недель. Не знаю, в чем проблема организовать бой Иззи и Стриклэнда», – заявил журналист Ариэль Хельвани.

Адесанья – дю Плесси: «Ты ###### сучка. Нога болит? Я пришел на твой бой с травмированным коленом, потому что так поступают гребанные чемпионы»

Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»

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