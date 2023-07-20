Адесанья – дю Плесси: «Ты ###### сучка. Нога болит? Я пришел на твой бой с травмированным коленом, потому что так поступают гребанные чемпионы»

Адесанья жестко раскритивал Дрикуса дю Плесси из-за травмы и бросил вызов Стриклэнду.

«Я даже не знаю, с чего начать, но: «Дрикус дю Плесси, ты ###### сучка. Ты говорил, что готов драться. Но нет, ты не готов, сучка. У тебя болит нога. Ниггер, я тоже травмировал колено в последнем бою. Угадай, что я сделал? Я пришел на твой бой, потому что так поступают гребанные чемпионы.

Я сейчас в спортзале, собираюсь поработать. Я подерусь в Сиднее. Не знаю, с кем, потому что ты ###### ##### ###### отказался от боя.

Стриклэнд, ты в деле, давай потанцуем, покажем, как это делается. Я просто устал от вашего трепа», – заявил чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Адесанья – о перепалке с дю Плесси: «Когда он нокаутировал Уиттакера, я просто рехнулся. В тот момент из меня выходил зверь»

Исраэль Адесанья: «Я недавно встретился с Джоном Джонсом в баре. Мы проведем совместную тренировку»