Адесанья – дю Плесси: «Ты ###### сучка. Нога болит? Я пришел на твой бой с травмированным коленом, потому что так поступают гребанные чемпионы»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Шон Стриклэнд контент Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Адесанья жестко раскритивал Дрикуса дю Плесси из-за травмы и бросил вызов Стриклэнду.

«Я даже не знаю, с чего начать, но: «Дрикус дю Плесси, ты ###### сучка. Ты говорил, что готов драться. Но нет, ты не готов, сучка. У тебя болит нога. Ниггер, я тоже травмировал колено в последнем бою. Угадай, что я сделал? Я пришел на твой бой, потому что так поступают гребанные чемпионы.

Я сейчас в спортзале, собираюсь поработать. Я подерусь в Сиднее. Не знаю, с кем, потому что ты ###### ##### ###### отказался от боя.

Стриклэнд, ты в деле, давай потанцуем, покажем, как это делается. Я просто устал от вашего трепа», – заявил чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Адесанья – о перепалке с дю Плесси: «Когда он нокаутировал Уиттакера, я просто рехнулся. В тот момент из меня выходил зверь»

Исраэль Адесанья: «Я недавно встретился с Джоном Джонсом в баре. Мы проведем совместную тренировку»

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3 комментария

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j-rich
Если бой Адесанья Стрикленд назначат, то стердаун и прессуху будут ждать больше чем бой)
+3
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+3
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Kanan Jarrus
Ответ Илюша17
Ну Стрикланд заслужил шанс на титульный бой
в каком месте заслужил? или две победы на еврокумыками вне рейтинга о которых знают лишь пару человек в дагестане так вскружила голову
+2
-1
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