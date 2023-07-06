Дэвин Хейни: «Я никогда не говорил, что больше не буду драться с Ломаченко. Это слова моего отца»

Дэвин Хейни заявил, что не исключает реванша с Василием Ломаченко.

«Я никогда не говорил, что больше не буду драться с Ломаченко. Это слова моего отца. Я никогда не говорил, хочу я или нет. Буду драться с кем угодно, если это имеет смысл. Я буду драться со всеми, и говорил так всегда.

Я знаю, что если побью кого-то один раз, то смогу победить его и во второй. Это просто должно иметь смысл. Прямо сейчас у меня нет такого предложения, но если оно появится, то так тому и быть», – заявил абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.

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