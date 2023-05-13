Усман Нурмагомедов подерется с Брентом Примусом в полуфинале Гран-при Bellator

Усман Нурмагомедов узнал соперника по полуфиналу Гран-при Bellator.

В Париже проходит турнир Bellator 296, в главном карде которого прошел бой в рамках четвертьфинала Гран-при легкого веса.

Шанс побиться с чемпионом оспаривали Брент Примус и Мансур Барнуи. Полуфиналистом стал 38-летний американец с рекордом 13-3.

25-летний Нурмагомедов (17-0) стал чемпионом Bellator после победы над Патрики Фрейре. В четвертьфинале Гран-при он в первом раунде задушил Бенсона Хендерсона.

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