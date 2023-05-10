Диаз – о третьем бое с Макгрегором: «Это неизбежно»

Теги MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз уверен, что третий бой с Конором Макгрегором состоится.

«Я бы хотел провести третий бой с Конором. Думаю, поединок неизбежен. Уверен, мы еще подеремся.

Мне предлагали стать тренером в новом сезоне The Ultimate Fighter, но я отказался. Мне никогда не казалось это интересным», – сказал экс-боец UFC Нейт Диаз.

Диаз и Макгрегор дрались дважды. В марте-2016 Диаз победил ирландца удушающим приемом во втором раунде, а на турнире UFC 202 Макгрегор выиграл решением большинства судей.

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3 комментария

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TomSail
Только хочется его увидеть раньше, а не как последний бой Диаза старшего и Лоулера :(
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Дав Мар
У бродяги бабки заканчиваются
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Кирилл Конопельченко
Вроде еще совсем недавно Диаз говорил о том, что его не интересует третий поединок. Видимо много денег отдал или предстоит отдать из-за судебных расходов.
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