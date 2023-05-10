Диаз – о третьем бое с Макгрегором: «Это неизбежно»
Нейт Диаз уверен, что третий бой с Конором Макгрегором состоится.
«Я бы хотел провести третий бой с Конором. Думаю, поединок неизбежен. Уверен, мы еще подеремся.
Мне предлагали стать тренером в новом сезоне The Ultimate Fighter, но я отказался. Мне никогда не казалось это интересным», – сказал экс-боец UFC Нейт Диаз.
Диаз и Макгрегор дрались дважды. В марте-2016 Диаз победил ирландца удушающим приемом во втором раунде, а на турнире UFC 202 Макгрегор выиграл решением большинства судей.
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