Диаз – о третьем бое с Макгрегором: «Это неизбежно»

Нейт Диаз уверен, что третий бой с Конором Макгрегором состоится.

«Я бы хотел провести третий бой с . Думаю, поединок неизбежен. Уверен, мы еще подеремся.

Мне предлагали стать тренером в новом сезоне , но я отказался. Мне никогда не казалось это интересным», – сказал экс-боец UFC Нейт Диаз.

Диаз и Макгрегор дрались дважды. В марте-2016 Диаз победил ирландца удушающим приемом во втором раунде, а на турнире UFC 202 Макгрегор выиграл решением большинства судей.

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