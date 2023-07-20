Нейт Диаз: «Мы должны опять подраться с Конором. Хочу реванша с тех пор, как дал ему реванш»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз заявил, что хочет в третий раз подраться с Конором Макгрегором.

«Да, мы должны опять подраться с Конором. Я знаю, что он разнесет всех этих ублюдков, которые возомнили себя крутыми парнями, но скоро придет и наш час. Все зависит от времени. Раньше я злился из-за всякой чуши. Хочу реванша с тех пор, как дал ему реванш», – заявил экс-боец UFC Нейт Диаз.

Макгрегор и Диаз ранее провели два поединка. В первом бою, который состоялся в 2016 году на UFC 196, Диаз выиграл сабмишном во втором раунде. А второй поединок, спустя несколько месяцев, выиграл Конор большинством судейских решений.

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1 комментарий

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Agent Smith
Это единственный возможный бой Конора который мне интересен👊
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