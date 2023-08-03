Джейк Пол – о Нейте Диазе: «Он невоспитанный бычара, который пристает к беззащитным на улицах»
Джейк Пол пообещал избить Нейта Диаза за хулиганский образ.
«Нейт Диаз – невоспитанный бычара, который пристает к беззащитным на улицах. И за это я изобью его к чертям вечером в субботу», – написал в соцсетях Джейк Пол.
Диаз и Пол подерутся по правилам бокса в ночь на 6 августа в Далласе (Техас).
Диаз назвал сложнейший бой в карьере: «Джош Нир – тот еще ублюдок, мы с ним дрались будто на скорости 100 миль в час»
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