Джейк Пол – о Нейте Диазе: «Он невоспитанный бычара, который пристает к беззащитным на улицах»

Теги Нейт Диаз бокс Джейк Пол Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол пообещал избить Нейта Диаза за хулиганский образ.

«Нейт Диаз – невоспитанный бычара, который пристает к беззащитным на улицах. И за это я изобью его к чертям вечером в субботу», – написал в соцсетях Джейк Пол.

Диаз и Пол подерутся по правилам бокса в ночь на 6 августа в Далласе (Техас).

Диаз назвал сложнейший бой в карьере: «Джош Нир – тот еще ублюдок, мы с ним дрались будто на скорости 100 миль в час»

Дастин Порье: «Если Нейт Диаз вернется, то я его изобью»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А кто кидал деньги на улице бездомному за отжимания и смеялся? Хабиб и Махачев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий