Джейк Пол – о Нейте Диазе: «Он невоспитанный бычара, который пристает к беззащитным на улицах»

Джейк Пол пообещал избить Нейта Диаза за хулиганский образ.

« – невоспитанный бычара, который пристает к беззащитным на улицах. И за это я изобью его к чертям вечером в субботу», – написал в соцсетях .

Диаз и Пол подерутся по правилам бокса в ночь на 6 августа в Далласе (Техас).

Диаз назвал сложнейший бой в карьере: «Джош Нир – тот еще ублюдок, мы с ним дрались будто на скорости 100 миль в час»

Дастин Порье: «Если Нейт Диаз вернется, то я его изобью»