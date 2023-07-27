Дастин Порье: «Если Нейт Диаз вернется, то я его изобью»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье оценил возможность поединка с Нейтом Диазом.

«Я не загадываю слишком далеко и не мечтаю о боях, которые не могут произойти. Но если Нейт Диаз вернется, то я его изобью».

Его бой с Полом? У Нейта хороший бокс, но он больше подходит для ММА. С боксерскими перчатками все по-другому. Джейк – большой, спортивный молодой парень. Если бы мне пришлось поставить на этот бой деньги, то я бы выбрал Джейка Пола», – признался боец UFC Дастин Порье.

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2 комментария

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Костя Кот
нейту п#####
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Kanan Jarrus
даже середняки легко унизят чикенов и диазов
мма - уже не область фриков, где они себя чувствовали как дома. сейчас нужно быть настоящим мужчиной, чтобы добиться успеха
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