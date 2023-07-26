Диаз назвал сложнейший бой в карьере: «Джош Нир – тот еще ублюдок, мы с ним дрались будто на скорости 100 миль в час»
Нейт Диаз назвал Джоша Нира самым жестким соперником в карьере.
«Джош Нир – тот еще ублюдок. Хотя сейчас он мой кент, мы с ним друзья. Но Джош дрался с Ником... Они жестко бились три раунда.
Мой брат делал свое, наносил много ударов, и я подумал: «Этот Нир просто сумасшедший». Ник финишировал его в третьем раунде, хотя обычно справлялся за один-два в то время.
Затем он спустился в 70 кг, и я попросил лучшего соперника. Я тогда только начинал в UFC, побил несколько парней. И мне дали Джоша Нира, который был в топ-5.
Именно тогда я начал драться с лучшими. И это был мой самый тяжелый бой... Я посмотрел так много его видео, идеально подготовился.
Я собирался подстраиваться под его удары и контратаковать, хватать его, но он в итоге все отразил. Если вы посмотрите этот бой, то подумаете, что мы дрались на скорости 100 миль в час», – сказал бывший боец UFC Нейт Диаз.
Поединок Диаза-младшего и Нира состоялся в сентябре 2008 года, тогда Нейт победил раздельным решением судей.
После этого Нир провел 21 бой в различных организациях и завершил карьеру в 2014 году с рекордом 36-16-1.
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