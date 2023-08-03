Вечер бокса в Лондоне Джошуа – Уайт: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

12 августа в Лондоне состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и .

Где и во сколько смотреть вечер бокса в Лондоне?

Турнир начнется в 21:00 по московскому времени. Легальной трансляции боев в России не будет. Турнир покажет сервис DAZN.

Кард турнира в Лондоне:

– Диллиан Уайт;

Филип Хргович – Дэмси Маккин;

Джонни Фишер – Харри Армстронг;

Джордж Лиддард – Радек Роусал;

Мэйси Роуз Кортни – Гемма Рег.

Джошуа – о самом сильном пропущенном ударе: «Это был Диллиан Уайт. Я ошибся, и он врезал мне шикарным хуком»

Джошуа – о бывшем тренере: «Роб Маккаркен не учил меня обороне. Я отдал ему лучшие годы, а теперь пытаюсь их вернуть»