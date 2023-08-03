Вечер бокса в Лондоне Джошуа – Уайт: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Филип Хргович Бокс/MMA/UFC

12 августа в Лондоне состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом.

Где и во сколько смотреть вечер бокса в Лондоне?

Турнир начнется в 21:00 по московскому времени. Легальной трансляции боев в России не будет. Турнир покажет сервис DAZN.

Кард турнира в Лондоне:

  • Энтони Джошуа – Диллиан Уайт;
  • Филип Хргович – Дэмси Маккин;
  • Джонни Фишер – Харри Армстронг;
  • Джордж Лиддард – Радек Роусал;
  • Мэйси Роуз Кортни – Гемма Рег.

Джошуа – о самом сильном пропущенном ударе: «Это был Диллиан Уайт. Я ошибся, и он врезал мне шикарным хуком»

Джошуа – о бывшем тренере: «Роб Маккаркен не учил меня обороне. Я отдал ему лучшие годы, а теперь пытаюсь их вернуть»

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