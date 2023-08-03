Pravda FC в Москве: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

4 августа в Москве состоится титульный поединок в среднем весе между Шамилем Хатаевым и Эмилиано Пучетой.

Где и во сколько смотреть вечер бокса в Москве?

Турнир начнется в 20:30 по московскому времени. Главный кард стартует не раньше 22:45. Бои будут показаны на каналах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Кард турнира в Москве

Шамиль Хатаев – Эмилиано Пучета;

– Искандер Зияев;

Анис Чилаев – Карен Маргарян.

Эмилиано Пучета: «Мне нравится в России, нравится уровень развития бокса. Я был бы счастлив получить гражданство»