Pravda FC в Москве: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Расул Мирзаев бокс Pravda Fighting Championship Анис Чилаев Искандар Зияев Бокс/MMA/UFC

4 августа в Москве состоится титульный поединок в среднем весе между Шамилем Хатаевым и Эмилиано Пучетой.

Где и во сколько смотреть вечер бокса в Москве?

Турнир начнется в 20:30 по московскому времени. Главный кард стартует не раньше 22:45. Бои будут показаны на каналах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Кард турнира в Москве

  • Шамиль Хатаев – Эмилиано Пучета;
  • Расул Мирзаев – Искандер Зияев;
  • Анис Чилаев – Карен Маргарян.

Эмилиано Пучета: «Мне нравится в России, нравится уровень развития бокса. Я был бы счастлив получить гражданство»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Все посмотрят этот турнир только из за Расулми
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий