Pravda FC в Москве: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
4 августа в Москве состоится титульный поединок в среднем весе между Шамилем Хатаевым и Эмилиано Пучетой.
Где и во сколько смотреть вечер бокса в Москве?
Турнир начнется в 20:30 по московскому времени. Главный кард стартует не раньше 22:45. Бои будут показаны на каналах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Кард турнира в Москве
- Шамиль Хатаев – Эмилиано Пучета;
- Расул Мирзаев – Искандер Зияев;
- Анис Чилаев – Карен Маргарян.
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