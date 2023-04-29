Дмитрий Кудряшов – о следующем сопернике: «Имя не могу назвать. Тяжелый вес, не россиянин»

Теги Дмитрий Кудряшов бокс Pravda Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов заявил, что следующий бой будет громким.

«Каждый соперник боксирует настолько, насколько ему позволяет противник. Я был в отличной форме, поэтому Шьюмейкеру тяжело было. Круто получилось. С правой навстречу – классика бокса. Шьюмейкеру я не оставил шансов даже в Mortal Kombat на приставке.

Сейчас жду громкий анонс для следующего боя. Конкретно не могу говорить, потому что подписание не состоялось. Будет интересно. Могу сказать, что это тяжелый вес и не российский соперник», – сказал экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов.

Напомним, что 27 апреля во Владикавказе Кудряшов нокаутировал в первом раунде Сэма Шьюмейкера в рамках турнира Pravda.

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1 комментарий

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Вячеслав Тотров
Не знаю имени и фамилии,но уверен,что после боя его назовут мешком
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